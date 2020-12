Steenweg in Asse afgesloten door waterlek

In het centrum van Asse is de Steenweg in de richting van Brussel afgesloten door een groot waterlek. Dat meldt de politiezone AMOW. Het verkeer vanuit Ternat, Dendermonde en Aalst moet omrijden. In die rijrichting blijft de straat minstens tot morgen afgesloten.

Door een waterlek is de Steenweg in het centrum van Asse momenteel afgesloten voor het verkeer dat richting Brussel rijdt. Wie vanuit Ternat komt, moet een omleiding volgen via Muurveld en Boekfos. Verkeer dat van Aalst of Dendermonde naar Brussel rijdt, verloopt via de Bloklaan en Boekfos. In de andere rijrichting kan het verkeer gewoon doorrijden.

De oorzaak van het lek is wellicht slijtage. Enkele kelders liepen onder water. De elektriciteit in de wijk werd uitgeschakeld en vijf personen werden geëvacueerd. "Het waterlek is ondertussen hersteld", meldt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, "maar door de herstellingswerken aan de straat, zal de Steenweg tot minstens morgen afgesloten zijn."

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West