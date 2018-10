Stembureaus zijn open

Na een wekenlange campagne bent u vandaag zet. We stemmen voor de een nieuwe gemeenteraad en en een nieuwe, afgeslankte provincieraad in 29 van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde. In de 6 faciliteitengemeenten rond Brussel moeten de kiezers ook nog voor de OCMW-raad stemmen. Daar wordt het OCMW namelijk niet ingekanteld in de gemeenten. In Affligem, Asse, Dilbeek, Grimbergen, Halle, Hoeilaart, Kampenhout, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Machelen, Merchtem, Opwijk, Overijse, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst gebeurt het stemmen met de computer. In Bever, Beersel, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw is dat zoals vanouds nog met potlood en papier.

Benieuwd naar de uitslagen en reacties van winnaars en verliezers? Kijk dan vanaf 15u naar RINGtv voor live-uitzendingen. De hele dag lang kunt u het verkiezingsnieuws ook volgen op RINGtv.be. Via de zoekfunctie kunt u gemakkelijk naar het verkiezingsnieuws uit uw gemeente surfen.