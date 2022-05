Sterrenrestaurants in onze regio behouden hun Michelinster

Alle restaurants uit Halle-Vilvoorde krijgen in de nieuwe Michelingids één ster. Het gaat om Brasserie Julie in Sint-Martens-Bodegem, Michel in Groot-Bijgaarden, Alain Bianchin in Overijse,’t Stoveke in Strombeek-Bever en Sir Kwinten in Lennik. Voor onze regio zijn er dus geen nieuwkomers. Ruben Christiaens van restaurant Vintage in Kontich krijgt de Young Chef Award. Zijn restaurant haalt ook een eerste ster binnen. De roots van de 25-jarige Christiaens liggen in de Rand rond Brussel. Hij deed onder meer ervaring op in sterrenkeukens als Eleven Madison Park in New York, De Leest in Vaassen en Vollmers in het Zweedse Malmö.