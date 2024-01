Steve Claeys ambieert burgemeesterschap Machelen-Diegem

In Machelen trekt eerste schepen Steve Claeys de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Claes is schepen van Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Hij wil nu graag burgemeester worden. In 2021 was hij dat al 7 maanden om na een woelige periode de rust te laten terugkeren in Machelen.