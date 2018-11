Stijgend aantal dieren in Opvangcentrum Malderen

In het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Malderen (Londerzeel) werd op 19 oktober een lepelaar binnengebracht die zeer zwaar gekwetst was. Het dier was tegen een hoogspanningsleiding gevlogen. Meer dan een maand later stelt de lepelaar het goed, van zodra het dier helemaal is hersteld, wordt het weer bij zijn soortgenoten gebracht. Het aantal opgvangen dieren stijgt jaarlijks, dit jaar waren er dat al 5.276.

De lepelaar die op 19 oktober werd binnengebracht, was zeer zwaar gekwetst in de halsstreek. Na een intense verzorging, waarbij heel wat naaiwerk aan te pas kwam, is de lepelaar stilaan weer aan de beterhand. Van zodra het dier volledig hersteld is en het juiste seizoen is aangebroken, zal hij weer in vrijheid worden gesteld.

De lepelaar is één van de vele duizenden dieren die jaarlijks in het opvangcentrum terechtkomen. Dit jaar waren er dat welgeteld al 5.267. De opvang van de dieren kost handenvol geld. Wie de werking van het opvangcentrum aan de Boeksheide in Malderen eens van nabij wil bekijken, is welkom op de kersthappening die doorgaat op zondag 17 december, van 13 tot 19 u.