In Gooik legde Samuel Billens (cd&v) de eed af als schepen. Hij wordt bevoegd voor Mobiliteit, Sport, Landbouw, Klimaat en ICT. Billens krijgt het ambt van schepen nadat eerste schepen Gunther De Wilde de eed als burgemeester aflegde. Bij oppositiepartij N-VA zijn er ook twee nieuwkomers in de gemeenteraad.

Stoelenwissel in Gooik: Billens is schepen en twee nieuwe gemeenteraadsleden

Samuel Billens is een geboren en getogen Gooikenaar, afkomstig van een boerderij in Kwakenbeek. Hij is voorzitter van het Gooikse jeugdhuis en de lokale beweging.net-afdeling. Billens zetelt sinds 2018 in de gemeenteraad, voortaan doet hij dat in de voetsporen van zijn grootvader Isidoor Billens als schepen. “Ik ben enorm fier en zal dit doen met gezond boerenverstand, door dicht bij de inwoners te staan,” zegt hij.

Bij oppositiepartij N-VA verschijnen twee nieuwe gezichten in de gemeenteraad. Bruno François en Geert De Slachmuylder legden de eed af als gemeenteraadslid en vervangen respectievelijk Ellen Mathieu die naar een andere gemeente verhuist en Steve Dehandschutter die om persoonlijke redenen zijn ontslag gaf.