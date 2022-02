Storm vernielt ballonhal Itterbeekse tennisclub: ‘Zeer ongelegen moment’

Storm Eunice spaarde afgelopen vrijdag tennis- en padelclub SDI in de Dilbeekse deelgemeente Itterbeek niet. “Onze grote ballonhal raakte beschadigd tijdens de storm en valt volgens een expert van de constructeur niet meer te herstellen”, legt voorzitter Gunther De Backer uit. “Gelukkig bleven onze kleine ballonhal, padelterreinen en cafetaria gespaard.”

De club moet wellicht investeren in een nieuwe ballonhal. “Dat kost zo’n 250.000 euro. Pas na tien jaar hebben we die investering terugverdiend. Omdat onze club is opgenomen in het masterplan Keperenberg zal de hal wellicht vroeger worden afgebroken”, gaat De Backer voort. “In maart organiseren we bovendien een groot toernooi waarbij de hal onmisbaar is. Je kan dus stellen dat een slechtere timing niet mogelijk is.”