Straat afgesloten voor dooi ijspiste: “Noodzakelijk voor de veiligheid”

Door het vriesweer is het in Halle extra opletten bij het ontdooien van het ijs van de schaatspiste aan het station. Het smeltwater wordt deels afgevoerd via het kanaal, maar ook deels via de riolering van de Vandenpeereboomstraat. Die is tijdelijk afgesloten omdat door het winterweer het water aanvriest op straat.

Naast de straat is ook de voetgangersstrook langs de grote tent afgesloten.Er zijn omleidingen voorzien. "Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de Willamekaai. Daar stellen we tijdelijk tweerichtingsverkeer in. De bussen van De Lijn rijden om via de Willamekaai. De bussen bedienen alle haltes, waaronder het station", laat de stad Halle weten. "Op de Willamekaai is er daarom tijdelijk een parkeerverbod. Fietsers wordt aangeraden om via de Graankaai te rijden, voetgangers kunnen wel het voetpad aan de Vandepeerenboomstraat gebruiken."

Het ijs ontdooien en het smeltwater afvoeren, neemt een paar dagen in beslag. “De dooi van de piste kan volgens de pistebouwer echt niet uitgesteld worden. Bovendien moet dit gecontroleerd gebeuren”, klinkt het bij de stad Halle. “De vriestemperaturen houden de komende dagen nog aan. Daarom is er voor deze oplossing gekozen. De straat blijft al zeker tot woensdagavond afgesloten en zolang dat nodig is voor de veiligheid van de weggebruikers.”