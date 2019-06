Straf met uitstel voor te heet bad vijfjarige

Een Brusselse politieman uit Grimbergen is veroordeeld tot een straf van 30 maanden met uitstel omdat hij het dochtertje van zijn vriendin in een bad met heet water had gestoken.

In december 2015 stak de inspecteur van de politiezone Brussel Noord de dochter van zijn vriendin in een verschroeiend heet bad. Het water had volgens deskundigen een temperatuur van 63°C. Het 5-jarig meisje raakte zwaargewond, viel in coma en moest nadien maandenlang met een compressiepak rondlopen. Tot vandaag draagt het slachtoffer de gevolgen.

Volgens de rechter was de beklaagde die dag geïrriteerd en werkte hij zijn ongenoegen uit op de kleuter. De advocaten van de burgerlijke partijen vroegen de rechter om de feiten te herkwalificeren naar foltering, maar daar ging de rechtbank niet op in. Wel is er volgens de rechter sprake van opzettelijke slagen en verwondingen met verminking tot gevolg. “U hebt een bijna onvergeeflijke keuze gemaakt waarvan het meisje voor de rest van haar leven de gevolgen zal dragen”, aldus de rechter.

De politieman kreeg geen effectieve celstraf, maar 30 maanden met uitstel. Hij moet de vader en de grootouders van het meisje een schadevergoeding betalen en moet ook opdraaien voor alle medische kosten. Hij gaf zelf eerder al eerder aan dit te zullen betalen.