Straffe Streek viert 25ste verjaardag met 321 aangesloten producenten van streekproducten

Straffe Streek bestaat 25 jaar en dat is gisteren gevierd in het provinciehuis in Leuven. Al een kwarteeuw promoot de organisatie streekproducten om onze regio zo nog straffer te maken. 270 liefhebbers en producenten van streekproducten vierden mee en een heleboel pioniers werden gehuldigd.

Straffe Streek organiseert promoacties om de culinaire rijkdom van Vlaams-Brabant op de kaart te zetten. “Zo is er twee keer per jaar een Markt van de Smaak en genieten deelnemers met Muziek op de Boerderij van muziek in een straf kader waar de korte keten en streekproducten centraal staan,” licht voorzitter Paul Vleminckx die ook zaakvoerder is van Chardonnay Meerdael toe.

“Streekproducten hebben alleen maar voordelen,” vindt gedeputeerde voor Streekproducten en Landbouw Tom Dehaene. “Men steunt de lokale economie en dat komt de hele regio ten goede. Lokale streekspecialiteiten zijn kwaliteitsproducten, duurzaam en ambachtelijk gemaakt en met beperkte voedselkilometers. En vooral: hoeve- en streekproducten zijn erg lekker en er is keuze genoeg.”

"Een ongekende voldoening"

Sommige lokale producenten of ambassadeurs van streekproducten zijn er al van in het begin bij. Zij werden gehuldigd en kregen een snijplank met daarop het logo van Straffe Streek. Onder hen ook het Streekproductencentrum in Halle, dat ooit begon met het produceren van fruitwijnen. “Dat is een ongekende voldoening. Als je daar al dertig jaar mee bezig bent en nu ziet dat we hier met 321 producenten staan. Prachtig om zoiets mee te maken,” aldus zaakvoerder Johnny Sterck.



Straffe Streek is een initiatief van vzw Streekproducten Vlaams-Brabant en wordt intensief ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant. Momenteel telt de organisatie 321 leden, onder wie 217 streek- en hoeveproducenten. Het aantal verkooppunten van lokale producten ligt intussen op 66.