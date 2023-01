Straks opnieuw zoektocht naar vermiste vrouw uit Eppegem

Vandaag wordt opnieuw gezocht naar de 25-jarige vrouw uit Eppegem die zaterdagavond met haar fiets in de Zenne belandde. Volgens Alain Remue van de Cel Vermiste Personen blijft de situatie moeilijk. “We moeten zoeken bij laagtij, op het zicht met patrouilles of met drones”, zegt hij aan VRT NWS.

Vanmiddag wordt opnieuw gezocht naar de vermiste vrouw uit Eppegem die zaterdag om een nog onduidelijke reden met haar fiets in de Zenne belandde. Eerdere zoekacties leverden niets op, vandaag worden opnieuw de grote middelen ingezet. Zo wordt er opnieuw gezocht met de helikopter, op de plaats waar de omleiding van de Zenne in de oorspronkelijke waterloop komt worden duikers ingezet. Verder zal er ook gezocht worden met drones.

Volgens Alain Remue van de Cel Vermiste Personen gaat het om een moeilijke zoektocht omdat de Zenne het de speurders niet makkelijk maakt. Klassieke middelen zoals de sonarboot kunnen we niet inschakelen. Die boot zoekt naar onregelmatigheden onder het water. In de Zenne zijn er niets anders dan onregelmatigheden. Bovendien moeten speurders rekening houden met de getijden, waardoor er veel waterverplaatsing is en het lichaam van de vrouw al richting de Rupel of zelfs Schelde is afgedreven.