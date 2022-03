Strengere regels rond gsm-gebruik achter het stuur gaan vandaag in

Het begrip ‘draagbare telefoon’ is in de wegcode uitgebreid tot ‘alle elektronische communicatietoestellen. “Smartphones, tablets, laptops, e-readers en spelconsoles vasthouden of manipuleren als bestuurder is verboden”, verduidelijkt de politiezone Zennevallei. “Er geldt een uitzondering voor toestellen die in een geschikte houder geplaatst zijn. Een toestel gebruiken als gps of om te bellen terwijl het op de schoot van de bestuurder of op de passagierszetel ligt, is niet toegelaten.”

De boete is opgetrokken van 116 naar 174 euro. “Recidivisten riskeren nog zwaardere sancties. Wanneer een gsm’ende bestuurder een weggebruiker in gevaar brengt, kunnen we het rijbewijs onmiddellijk intrekken. Afleiding achter het stuur is een prioriteit voor ons”, besluit de politiezone Zennevallei.