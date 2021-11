Strombeekse basisschool sluit week de deuren na coronabesmettingen

De leerlingen van de Sint-Jozefsschool uit Strombeek-Bever moeten een week thuisblijven. “Er zijn een vijftiental besmettingen vastgesteld en de vaccinatiegraad in de deelgemeente van Grimbergen is laag”, aldus de directeur van de lagere school.

De vaccinatiegraad in Strombeek-Bever is laag en de besmettingscijfers in de Grimbergse deelgemeente stijgen sterk. “Ook in onze school zijn een vijftiental besmettingen vastgesteld”, vertelt Deborah Stoffels, directeur van de Sint-Jozefsschool. “Door die besmettingen in combinatie met de lage vaccinatiegraad in de buurt moeten we de school een week sluiten.” Dat beslisten het CLB en de Medische SPOC.

340 kinderen zullen tot en met volgende week woensdag in quarantaine blijven. Ze krijgen afstandsonderwijs. De kleuterschool blijft wel geopend. “Daar is één kleuterklas sinds maandag in quarantaine, omdat de stagiaire positief testte”, besluit de directeur.

In de gemeentelijke basisschool Tilia in Melsbroek zitten momenteel vier van de zes klassen in quarantaine. “In het tweede leerjaar werden vier besmettingen vastgesteld. Omdat ook andere leerlingen ziek werden of positief testten, laten we ook het derde, vierde en vijfde leerjaar preventief thuisblijven”, verduidelijkt directeur Kim Roels. In het totaal zullen bijna honderd leerlingen afstandsonderwijs krijgen.

Foto: Google Streetview