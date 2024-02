Stroompanne Zaventem legt tennisluchthal plat: "Voor tienduizenden euro aan schade"

Tijdens de wintermaanden wordt een grote ballon over de drie tennisvelden aan de Quinkenstraat in Zaventem geplaatst. Die is tijdens de stroompanne ingestort. De ballon die er permanent staat, is niet getroffen. “We kregen gelukkig geen melding van gewonden,” aldus schepen van Sport Piet Ockerman (Open VLD). “Maar leden die de terreinen huren om ook tijdens de winter tennis te kunnen spelen, zullen er een tijd niet terecht kunnen.”

Bestuursleden Stijn Van Cutsem en zijn echtgenote Inge Devos zijn aangeslagen. “De tennisluchthal is volledig vernield. Volgens de firma die instaat voor de constructie is het niet mogelijk om die veilig te herstellen,” zeggen ze. “Er is een scheur van 40 meter lang, maar zowel horizontaal als verticaal is er ook een winkelhaak gevormd. We zijn blij dat er geen gewonden vielen, want op het moment van de stroompanne waren er tennislessen bezig.” De technische installatie zou wel nog intact zijn. “Maar er is sowieso voor tienduizenden euro aan schade, een ramp voor de club.”

De stroompanne in Zaventem werd veroorzaakt door een kabeldefect, weet Stijn Faelens van Fluvius. Bij Brussels Airport was er geen hinder.