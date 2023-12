Het is kerstvakantie, en dat betekent voor studenten in het hoger onderwijs ook dat ze volop aan het blokken zijn voor de examens van januari. Heel wat gemeenten ondersteunen hen met de inrichting van een blokspot, een plek om samen te studeren. In Bever richt de gemeente samen met de kerkenraad een blokspot in op een bijzondere locatie: de Sint-Gereonkerk.

Studenten blokken in kerk in Bever: “Samen studeren stimuleert”

Studeren in een kerk, het is eens wat anders dan aan je bureau. En het zorgt blijkbaar voor meer concentratie. Studenten in Bever zijn dan ook blij dat ze terecht kunnen in de Sint-Gereonkerk. “Dat er mensen rondom jou zitten, stimuleert je om te studeren”, zegt Kallista Decroix. “En de pauzes zijn ook echt goede pauzes. Je praat met mensen en zit bijvoorbeeld niet met je smartphone in de zetel.”

De Kerkenraad van Bever zorgt ervoor dat alles vlot verloopt in de blokspot in de kerk. Studeren kan vermoeiend zijn. Dus zorgen de Kerkenraad en de gemeente voor een goeie infrastructuur en hier en daar zelfs wat verwenmomenten. “Het is hier goed warm, maar er zijn fleecedekentjes voor zij die koud hebben. De gemeente komt langs met een mand fruit en wij vanuit de Kerkenraad bieden we ook af en toe snoepjes aan. Ik denk dus dat de studenten tevreden mogen zijn”, zegt voorzitter Jean-Luc Delbaer.