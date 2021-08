De herexamens zijn ondertussen al een tijdje aan de gang. De laatste jaren kiezen steeds meer studenten om samen te studeren. Dat is ook zo in Vilvoorde. “In onze bibliotheek is er onvoldoende plaats. Daarom zijn we in 2019 gestart met een aparte plek voor studenten”, vertelt schepen van Jeugd Moad El Boudaati. “Tot en met 2 september is de blokspot in een pand aan de Bergstraat elke dag geopend van 9 tot 21 uur.”

Studenten moeten op voorhand een plaatsje reserveren via de dienst Gelijke Kansen.​