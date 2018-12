Een studiebureau buigt zich de komende maanden en jaren over een totale herinrichting van de N8, de Ninoofsesteenweg die Dilbeek, Lennik en Roosdaal doorkruist. Concrete voorstellen worden pas wel binnen enkele jaren verwacht.

Studiebureau buigt zich over herinrichting Ninoofsesteenweg

Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over een herinrichting van de Ninoofsesteenweg. Nu lijkt er toch schot in de zaak te komen. Agentschap Wegen en Verkeer heeft een studiebureau aangesteld die het 14 kilometer lange traject tussen het op- en afrittencomplex van Dilbeek en Roosdaal onder de loep moet nemen.

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zal het wel nog even duren voor de schop in de grond gaat. Door eventuele onteigeningen en de aanvraag van de omgevingsvergunning kan er op het project geen concrete timing geplakt worden. Een eerste fase van de Ninoofsesteenweg zal in 2020 bestudeerd worden.

Het studiebureau, dat sinds deze zomer al aan de slag is, moet de voorgaande studies analyseren en verwerken in hun nieuw onderzoek. Dat wordt geen makkelijke klus, want er moet met veel rekening gehouden worden. Een herinrichting moet de Ninoofsesteebweg verkeersveiliger maken, vooral voor fietsers en voetgangers, het sluipverkeer op de gemeentewegen ontmoedigen, de levenskwaliteit langs de steenweg verhogen, de openbare ruimte beschermen en gevaarlijke kruispunten langs het traject wegwerken.

Ook de volledige vernieuwing van de riolering onder de Ninoofsesteenweg wordt in de studie opgenomen. De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Dilbeek blijft daarentegen in handen van De Werkvennootschap en zal samen met de herinrichting van de Ring rond Brussel gebeuren.