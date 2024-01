Succesvolle Zwembadbib van Sint-Pieters-Leeuw vanaf nu onbemand

De Zwembadbib, die eind augustus vorig jaar de deuren opende in het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw, heeft er een succesvolle start opzitten en zal daarom meer geopend zijn, weliswaar onbemand.

In de Zwembadbib werden al zo’n 20.000 boeken uitgeleend, dat komt neer op 5000 boeken per maand. De bib heeft leden in Negenmanneke en Zuun, daar horen ook alle schoolkinderen bij. 125 nieuwe leden schreven zich intussen in.



An Speeckaert, schepen van Bibliotheek: “We zijn blij met de groeiende interesse voor lezen en we blijven ons inzetten voor een toegankelijke bibliotheek die dicht bij onze inwoners staat. Daarom wordt de Zwembadbib vanaf nu een onbemande bibliotheek. Zo kan de bib in plaats van 4 uur per week, maar liefst 70 uur per week toegankelijk zijn voor alle inwoners. Op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag blijft een bibliotheekmedewerker aanwezig om de bezoekers te helpen.”

Om toegang te krijgen tot de onbemande Zwembadbib kan je de ‘Airkey’-app gebruiken. Gebruikers die niet over een smartphone beschikken, kunnen een badge aanvragen.



“Daarnaast reageren we op de vraag van ouders en zal het maandelijkse voorleesmoment in de Zwembadbib wekelijks plaatsvinden,” zegt An Speeckaert. “Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen de kinderen vanaf nu elke zaterdag om 11 uur genieten van een voorleessessie.”