Supermarkten schenken extra voeding aan voedselbanken

In de loodsen van Holbrecht aan de Oostvaartdijk in Grimbergen kwamen CEO Dominique Michel van koepelvereniging voor handel en diensten Comeos en Federaal Minister voor Armoedestrijding Nathalie Muylle (CD&V) de eerste lading etenswaren voor de voedselbanken symbolisch mee uitladen.

“In normale omstandigheden is 60 procent van de stock van de voedselbanken afkomstig van overschotten uit de voedingsindustrie en de distributiesector”, zegt minister Muylle. “Maar recent zijn die overschotten aanzienlijk gedaald, omdat de verkoop van voeding sterk is toegenomen. Hamstergedrag heeft dus ook een invloed op de voorraden waarover de voedselbanken beschikken. Daarom maak ik samen met minister voor Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) 286.000 euro vrij voor de voedselbanken. De middelen moeten de voedselbanken onder meer toelaten om de nodige voedingsproducten en hygiënische producten te kunnen aankopen.”

De voedselbanken hangen in sterke mate af van vrijwilligers. Daar zijn ook mensen bij die tot de groep van ruim 1 miljoen tijdelijk werklozen behoren. Muylle: “Drie kwart van de voedselbanken werkt nog, maar er zijn ook vrijwilligers nodig. Om het voor vrijwilligers zo eenvoudig mogelijk te maken om hun engagement verder te zetten, hebben we de meldingsplicht voor vrijwilligerswerk bij de RVA tijdelijk opgeschort voor die groep.”

Maar ook belangenorganisatie Comeos, dat de handel en diensten vertegenwoordigt, doet een duit in het zakje. CEO Dominique Michel van Comeos: “Er zijn momenteel zo’n 130.000 mensen in ons land die een beroep doen op de voedselbanken. Die verdelen meer dan 30 miljoen maaltijden per jaar. Zo wordt zo’n 1.500 ton op maandbasis verdeeld, op jaarbasis is dat 18.000 ton. Door de extra inspanning kunnen we in één keer het equivalent van 500.000 maaltijden leveren en dat was nodig door de daling van de overschotten. Indien nodig wordt de actie herhaald.”