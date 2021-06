Supporters kunnen Rode Duivels naar EK-winst schreeuwen op voetbalveld Pepingen-Halle

“Het EK voetbal beleef je het meest intens op een voetbalplein”, kondigt SK Pepingen-Halle aan. “Daarom openen we de poorten van onze voetbalarena op de site Vroembos tijdens de wedstrijden van het nationale elftal voor 400 dolenthousiaste supporters.” Enkel wie op voorhand reserveert via de website van de club zal de wedstrijd met maximaal vier personen kunnen volgen op een groot scherm in het EK-dorp.

In Lennik verhuist het EK-voetbaldorp naar de dekenijtuin. In het centrum van Meise en op Parking W in Wemmel zal dit jaar geen groot scherm geplaatst worden. “Het is praktisch onhaalbaar”, klinkt het bij de organisatoren. Ook in Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel zullen supporters enkel thuis of op café de wedstrijden kunnen volgen. Vilvoorde en Halle kondigden eerder al aan dat ze geen grote schermen plaatsen.