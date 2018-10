Survivalparcours voor hond én baas

Ruim 300 deelnemers verzamelden in het natuurdomein van de visvijver in Weerde voor de vierde dogsurvival voor een parcours van 5 kilometer, bezaaid met allerlei obstakels om over of onder te klimmen, kruipen en springen . Een pittige kluif voor zowel hond als het baasje. “Voor mij was het in elk geval zwaarder dan voor de hond”, zei een van de deelnemers achteraf. “Maar het was wel heel fijn om met m’n hond als team samen te werken. We hebben er allebei ondanks het stevige parcours van genoten.” De opbrengsten van de dogsurvival gaan voor de helft naar de algemene werking van de KACEZ-hondenschool in Elewijt. De andere helft wordt geschonken aan de VIMA-trappers om deel te kunnen nemen aan 1000 km voor Kom op tegen Kanker.