Symbooldossier in definitieve plooi: de Zagerij in Pepingen wordt kinderdagverblijf met 36 plaatsen

Met de ondertekening van de overeenkomst is de verkoop van de schuur op de Zagerij-site afgerond. Het is één van de symbooldossiers die de politiek in Pepingen jarenlang beheerst hebben. In 2010 al kocht de gemeente de site om er zowel de bibliotheek, een kinderopvang als de gemeentediensten in onder te brengen. “Die plannen bleken echter te krap om de drie werkingen onder te brengen. Daarna was er een nadelige financiële constructie door voor lange stilstand zorgde in het dossier. Daar brengen we nu verandering in”, zegt schepen van Financiën Rudi Seghers.

Bouwheer Infano verkreeg eerder al een omgevingsvergunning, waardoor de werken voor de nieuwe kinderopvang binnenkort kunnen starten. Het nieuwe kinderdagverblijf brengt twee bestaande opvangen samen. ’t Zonnetje bevindt zich momenteel op de benedenverdieping van het gemeentehuis, Pinokkio in het oude woonhuis van de Zagerij-site. Beide werkingen botsen echter al langer op de praktische limieten van hun huisvesting.

“Een volwaardige kinderopvang is een grote meerwaarde, in de eerste plaats voor de jonge gezinnen in Pepingen. Zij zijn op langere termijn ook gebaat bij de ontwikkeling van de rest van de Zagerij-site, waar we samen met Woonpunt Zennevallei werken aan nieuwe betaalbare woningen in project De Kam”, zegt burgemeester Eddy Timmermans. “Van zodra ’t Zonnetje verhuisd is, wordt de benedenverdieping ingericht als archief en een aangename personeelsruimte. Door een beperkte uitbreiding aan de achterkant van het gemeentehuis kunnen we ook de diensten samenbrengen.”