Syrische Roushan over de aardbevingen in haar thuisland: 'Volledige dorpen zijn weg'

Een dag na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië wordt de omvang van de ramp duidelijk. Inmiddels zijn al meer dan 5.000 doden geteld, een aantal dat nog hoger zal oplopen. Roushan uit Asse probeert af en toe contact te leggen met haar moeder en zus. Zij wonen in Afrin, een grote Koerdische stad vlakbij de Turkse grens. “Het is moeilijk om te bellen, want er is amper elektriciteit om de batterijen van smartphones op te laden. Mijn moeder en zus hebben gisteren de hele dag in de regen rondgelopen. Ze hebben dan met een tractor een tent gemaakt waar ze de nacht hebben doorgebracht. Ze hebben het heel moeilijk”, zegt Roushan.

Roushan groeide ook op in Afrin en ziet op foto’s en videobeelden hoe herkenbare plekken zwaar getroffen zijn. “Gebouwen zijn volledig verwoest of lijken elk moment te kunnen instorten. Mijn zus zegt dat je van hele dorpen niets meer ziet”, zegt Roushan. “Ze weten dat er mensen onder het puin liggen, horen mensen roepen, maar kunnen niets doen. Mijn nicht heeft het niet overleefd. Omstaanders hebben haar man en kinderen kunnen redden, maar mijn nicht niet. Ze zien haar lichaam liggen, maar kunnen haar niet van onder het puin halen."

Omdat het thuisland van Roushan nog altijd in oorlog is, komt de medische hulp er trager op gang dan in Turkije. "Dat ondervond mijn zus toen ze een kindje van een jaar naar het ziekenhuis bracht. Er bleek geen zuurstof te zijn voor haar. Er moet dus ook echt dringend hulp naar Syrië gaan."