Tachtiger komt onder tractor terecht en overlijdt

In Buizingen is vanmiddag een man van 82 om het leven gekomen bij een tragisch ongeval. Hij kwam onder z’n tractor terecht en stierf. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De man van 82 was vanmiddag aan het werk in een tuin van familieleden in Kesterbeekbos in Buizingen bij Halle. Hij bestuurde een tractor om een omheining te plaatsen. Het voertuig kantelde op een bepaald moment op een steile hellingen. De tachtiger kwam onder het voertuig terecht. De brandweer was snel ter plaatse maar kon de man niet meer redden. Hij overleed aan z’n verwondingen.