Tactisch Kester-Gooik haalt het uiteindelijk van Wemmel

In de tweede provinciale van het voetbal kreeg Kester-Gooik gisterenavond Wemmel over de vloer. Een duel in de bovenste regionen van het klassement, want Wemmel stond vooraf tweede en Kester-Gooik zesde. Dat klassement is nu dooreengeschud, want Kester-Gooik won de wedstrijd en komt nu tot op één punt van Wemmel.

De thuisploeg neemt het meeste initiatief in de openingsfase, grote kansen blijven uit. Wemmel is niet de mindere, maar heeft het ook moeilijk om veel kansen te creëren. Zo is het na de eerste helft nog altijd 0-0.

Meer animo in de tweede helft, waar Kester-Gooik halverwege met 10 man komt te staan, na een tweede gele kaart voor Bliki. De thuisploeg schakelt tactisch bij en het spelbeeld blijft in evenwicht. Wemmel krijgt nog enkele kansen en Kester-Gooik versiert nog enkele hoekschoppen op het einde van de match. De laatste is de goede, want daar kopt Heindryckx de thuisploeg naar de overwinning.

Kester-Gooik wint zo met 1-0 van Wemmel.