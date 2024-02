Tal van straten staan opnieuw blank: “Situatie minder erg dan vorige maand”

Door wateroverlast zijn donderdagmiddag in Londerzeel enkele straten afgesloten, al is de situatie nog niet te vergelijken met de overstromingen die zich begin dit jaar in heel Vlaanderen voordeden. Gisteren gebeurde dat ook al in verschillende gemeenten in het Pajottenland, waaronder Galmaarden, Herne en Gooik.

In Londerzeel zijn de Kouhagen, Zwaantje, Kouterbaan en Maldersesteenweg afgesloten voor het verkeer. “Het verkeer moet er plaatselijk omrijden. Momenteel zijn er geen huizen bedreigd, de situatie is helemaal anders dan begin vorige maand, toen heel wat straten en ook huizen in onze gemeente onderliepen”, zegt burgemeester Conny Moons. “De ondergrond is door langdurige regenval wel verzadigd en verschillende weides lopen vol, zoals onder andere aan de Lakeman en de Plas. We volgen de situatie met onze noodplanambtenaar op de voet op en zijn ook in contact met de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Milieumaatschappij.”

Ook in Galmaarden zijn enkele straten afgesloten. “Maar alles is onder controle momenteel. De straten staan blank, maar er is geen gevaar dat woningen of tuinen zouden onderlopen”, zegt burgemeester Ludo Persoons. “We zien dat de investeringen die de Vlaamse Milieumaatschappij de voorbije tien jaar heeft gedaan, vruchten afwerpen. Moesten die er niet geweest zijn, zouden nu en vorige maand woningen onder water hebben gestaan.”