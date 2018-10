Tanken aan de waterstofpomp in Halle

In Halle opende Colruyt Group zijn eerste publieke waterstoftankstation. In het station aan Dassenveld kunnen klanten voortaan terecht voor alle klassieke èn groene brandstoffen, waaronder ook 100 % groene waterstof.

Colruyt Group investeerde sinds 2004 al 6 miljoen euro in innovatieve projecten met waterstof. Zo produceert de groep al enkele jaren zelf groene waterstof op de site Dassenveld. In het distributiecentrum rijden 75 heftrucks op waterstof. Daarnaast wordt waterstof gebruikt voor 13 personenwagens die binnen de groep worden ingezet.

Het eerste publieke tankstation voor waterstof is geen alleenstaand verhaal, zegt Jef Colruyt, CEO van de Colruyt Group. "De komende 5 jaar willen we met Colruyt Group nog 35 miljoen euro extra investeren in de waterstofeconomie, onder meer via 4 nieuwe waterstoftankstations."

Waterstof biedt vele voordelen. De grondstoffen ervan, water en elektriciteit, zijn onuitputtelijk. Daarnaast kan het gas met hernieuwbare energie ook volledig 'groen' geproduceerd worden. Waterstof stoot tijdens het rijden ook geen schadelijke stoffen uit, enkel waterdamp.