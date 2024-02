Taxichauffeurs krijgen jaar extra om te slagen voor taaltest Nederlands

Eind vorig jaar legden taxichauffeurs op de luchthaven van Zaventem enkele uren het werk neer. Daarmee protesteerden ze tegen het taalexamen dat het Vlaamse Gewest wil invoeren. Ten laatste twee jaar nadat taxichauffeurs een bestuurderspas hebben gekregen, moeten ze een attest van taalniveau Nederlands B1 kunnen tonen. Volgens de actievoerders zou daardoor tot wel driekwart van de taxichauffeurs hun vergunning kunnen verliezen, omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. Minister Peeters laat nu weten dat de taxichauffeurs een jaar langer de tijd hebben om het vereiste taalniveau te behalen.

“We stellen jammer genoeg vast dat een grote groep bestuurders het vereiste taalniveau niet zal kunnen bereiken tegen de eerder vooropgestelde deadline van juni 2024. Heel wat taxichauffeurs dreigen dan hun bestuurderspas dan kwijt te spelen waardoor ze hun job niet kunnen uitoefenen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Om de sector, die het al moeilijk heeft om het nodige personeel te vinden, te ondersteunen, hebben we beslist om deze overgangsmaatregel te nemen zodat iedere taxi nog steeds een bestuurder heeft. Tegelijk tonen we ook aan dat het nog steeds belangrijk is dat alle taxichauffeurs toewerken naar het verplichte niveau.”