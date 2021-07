Te weinig plaatsen voor baby’s en peuters uit Lembeek: stad bouwt eigen opvang

De stad Halle heeft plannen om een kinderopvang te bouwen in de Beneluxlaan in Lembeek. “Momenteel is er voor meer dan de helft van de baby’s en peuters uit Lembeek geen opvangplaats in de eigen buurt”, duidt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté. Ten laatste in het najaar van 2022 zou de bouw afgerond zijn.

Halle kampt met een tekort aan opvangplaatsen voor baby’s en peuters. Zeker in deelgemeente Lembeek is het probleem groot. “In Lembeek wonen momenteel 283 baby’s en peuters, maar er zijn slechts 111 opvangplaatsen”, licht schepen van Jeugd Diewertje Poté toe. “Minder dan de helft van de kinderen kan dus terecht in de eigen buurt. Uitwijken naar andere delen van de stad is bovendien geen optie, want ook daar hebben we tekorten.”

Daarom gaat de stad Halle zelf een kinderopvang bouwen in de Beneluxlaan in Lembeek. Er zal plaats zijn voor 36 kinderen. “We krijgen geen subsidies van de Vlaamse overheid, maar de nood aan extra plaatsen is groot”, vertelt Poté, “daarom gaan we zelf investeren. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk plaatsen naar kinderen uit de buurt gaan.” De kosten van de bouw worden geschat op 581.000 euro. “Woonpunt Zennevallei geeft de stad de bouwgrond in erfpacht”, vult de schepen aan. “De sociale huisvestingsmaatschappij zal het bouwproject ook leiden zodat we tijd kunnen besparen.”

Een ontwerp voor de kinderopvang werd voorgesteld op de gemeenteraad. De stad wil daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de buurt. “We kiezen voor een gebouw met twee verdiepingen in plaats van één grote gelijksvloer om minder ruimte in te nemen. Zo bestaat bovendien de mogelijkheid om de opvang op te splitsen in twee delen met verschillende onthaalmoeders”, verduidelijkt Poté. “We voorzien vijf parkeerplaatsen voor ouders. Het speelpark in de tuin zal na de uren toegankelijk zijn voor de kinderen uit de buurt.”

De gemeenteraad keurde de plannen unaniem goed. De stad hoopt dat de opvang ten laatste in het najaar van 2022 kan openen.