Te weinig sociale woningen voor (grote) gezinnen

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle-Vilvoorde is bezorgd over het tekort aan sociale woningen voor grote gezinnen. “Ik heb het gevoel dat ik de laatste tijd alleen maar slecht nieuws kan brengen aan mensen die bij ons komen voor hulp”, aldus Vanessa die al meer dan tien jaar woonbegeleider is bij het CAW Halle-Vilvoorde.

Wonen is erg duur in onze regio. Heel wat gezinnen vinden niks betaalbaars op de privémarkt en kloppen aan bij het CAW om een sociale woning te vinden. Maar ook daar lopen de wachtlijsten op tot vijf of zelfs tien jaar. Bovendien zijn er strikte regels en dat maakt het voor (grote) gezinnen nog moeilijker. Zo mogen enkel kinderen van hetzelfde geslacht met maximaal vijf jaar leeftijdsverschil bij elkaar op een kamer slapen. Wanneer je dus een zoon van 6, een dochter van 4 en een zoon van 1 hebt, krijg je geen sociale woning met drie kamers, maar zijn er vier slaapkamers nodig.

Doorstroming

Gezinnen die drie of meer slaapkamers nodig hebben, moeten lang wachten voor ze er één toegewezen krijgen. Er zijn niet veel van die woningen en vaak blijven ze lang bewoond door dezelfde sociale huurders. Terwijl alleenstaanden en koppels makkelijker evolueren naar de privémarkt. Er is weinig doorstroming bij (grote) gezinnen.

Structurele maatregelen

Het CAW vraagt de lokale overheden om structurele maatregelen. In Vilvoorde en Halle werkt de organisatie samen met het bestuur om kwetsbare gezinnen alvast tijdelijk een woning te kunnen aanbieden. “Het breekt ons hart dat we die mensen vaak niet verder kunnen helpen dan die tijdelijke opvang met begeleiding,” zegt Vanessa. “We hopen telkens dat we die gezinnen tijdens die periode een structurele oplossing kunnen bieden,” aldus inhoudelijk directeur Willy Heylen. “Maar daar zijn structurele maatregelen van de lokale overheden voor nodig.”