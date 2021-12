Technisch defect veroorzaakte ongeval met bouwkraan

Hoe vieren we Kerstmis en Nieuwjaar? Het houdt heel wat mensen bezig. Feestzaal Waerboom in Groot-Bijgaarden zet het nieuwe jaar twee uur vroeger in. “Om tien uur ‘s avonds tellen we af. Om middernacht lukt niet, want volgens de huidige maatregelen moeten we dan al een uur gesloten zijn”, zegt...