Tekort aan huisartsen in 24 van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde

In heel Vlaanderen zijn er bijna tweehonderd gemeenten met een tekort aan huisartsen. Dat zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. In onze regio Halle-Vilvoorde zijn er te weinig artsen in 24 van de 35 gemeenten. Lennik is één van die gemeenten.

In een gemeente met te weinig huisartsen zijn er minder dan negen artsen per tienduizend inwoners. Twee jaar geleden waren er in heel Vlaanderen 185 gemeenten met een tekort, nu is dat aantal gestegen naar 195.

In onze regio geldt er een tekort aan artsen in onder meer Vilvoorde, Machelen, Drogenbos, Zaventem, Dilbeek, Asse, Liedekerke en Lennik. In deze laatste gemeente stopten vijf jaar geleden twee artsen met hun praktijk. De overgebleven drie huisartsen groepeerden zich in één praktijk om alle Lennikenaren van zorg te voorzien. Ook al is er binnen die groepspraktijk ruimte voor extra dokters, de voorbije vijf jaar zijn die nog niet gevonden. Op die manier ontstaat er een vicieuze cirkel, klinkt het er: “Minder huisartsen betekent een hogere werkdruk, waardoor het ook voor de patiënten moeilijker wordt,” zegt dokter Dirk Van de Sype van Medisch Huis Lennik.

Rol overheid

Heel wat huisartsen voelen zich aan hun lot overgelaten en vragen meer structurele oplossingen. Kan het Nederlandse systeem - waar een praktijk open is van 9 tot 17 uur - meer jonge huisartsen aantrekken? “Dat is een mogelijke oplossing,” zegt Van de Sype, “maar dan moeten er voldoende huisartsen zijn om dat aan te kunnen. En dat is een rol voor de overheid. Net zoals het hun rol is om voldoende infrastructuur te voorzien. Wij hebben onze praktijk zelf moeten bouwen, onze secretaresses betalen we zelf, een verpleegkundige kunnen we zelfs niet betalen. De overheid zal echt financieel tussenbeide moeten komen. Anders wordt het echt problematish.”