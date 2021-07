Het tekort aan onthaalouders wordt steeds nijpender in de zorgregio Asse. “Het aantal onthaalouders neemt alsmaar verder af, terwijl de vraag naar opvangplaatsen heel groot blijft”, stelt Infano vzw vast.

Tekort aan onthaalouders neemt toe in zorgregio Asse

Momenteel zijn er vijftien onthaalouders aangesloten bij Infano vzw. Dat is de grootste sociaal ondernemer voor kinderopvang in België. “We merken dat het tekort aan onthaalouders in de zorgregio Asse groot is”, zegt Ann Van Geert, verantwoordelijke voor de Dienst Onthaalouders. “Daardoor wordt het voor kinderen en ouders steeds moeilijker om aan een plaats te geraken.”

Onder de zorgregio Asse vallen de gemeenten Asse, Dilbeek, Affligem, Liedekerke, Merchtem, Opwijk, Roosdaal en Ternat. Infano vzw is in die regio dringend op zoek naar onthaalouders.