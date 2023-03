Pleegzorg Vlaams-Brabant trekt aan de alarmbel: uit de cijfers blijkt dat er een groot tekort is aan pleeggezinnen in Halle en omstreken. Volgens N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh kan het ondersteunen van pleegouders via ouderschapsverlof één van de oplossingen zijn. “Wij stellen naar analogie met het gewoon ouderschapsverlof vier maanden voor, op te nemen tijdens de eerste elf levensjaren van het pleegkind.”

Tekort aan pleeggezinnen in Vlaams-Brabant: “Pleegouders ondersteunen via ouderschapsverlof”

In het Pajottenland en de Zennevallei zijn op dit moment maar liefst 40 kinderen op zoek naar een warme, stabiele thuis. Dat is bijna een derde van de volledige wachtlijst in Vlaams-Brabant en Brussel. De voorbije jaren werkte de federale regering een statuut uit die de rechten en plichten van pleegouders afbakent. Nu willen de parlementsleden van de commissie Sociale Zaken nog een stapje verder gaan en een echt ouderschapsverlof uitwerken voor langdurige pleegzorg. Zo denkt N-VA aan vier maanden ouderschapsverlof voor pleegouders.

“De regeling is equivalent aan de klassieke regeling voor ouderschapsverlof en dient om de zorgtaken van de pleegouders tijdens de eerste levensjaren op te vangen. Net zoals de klassieke regeling stellen we voor om dat ouderschapsverlof op te nemen tijdens de eerste elf levensjaren van het pleegkind”, zegt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. “Het recht op vier maanden ouderschapsverlof wordt proportioneel opgebouwd a rato van één maand ouderschapsverlof per jaar pleegzorg in hetzelfde gezin bij dezelfde pleegouders.”