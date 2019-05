Telcomputers in Vilvoorde lagen plat

In Vilvoorde was er een ernstig probleem bij het tellen van de stemmen. De drie telcomputers in het stadhuis lagen een tijdlang plat. Vrederechter Gilbert Putteman is razend.

Vrederechter Gilbert Putteman is niet te spreken over de panne van de computers. “Hoe is het toch in godsnaam mogelijk”, foetert Putteman. “In 2014 maakten we hier net hetzelfde mee. De computers lopen vast. We kunnen niet verder tellen. Mensen staan hier aan te schuiven om de tellingen te doen en ze staan hier voor spek en bonen.”

Intussen is één van de telcomputers opgestart geraakt. "Maar we hebben ruim twee uur en een half tijd verloren. Maar dit is gewoon ongehoord. Ik stel mij de vraag of al die politici die graag verkozen worden of die ook denken aan al diegenen van wie men verwacht dat zij zich op een loyale manier tegen een minimumvergoeding een dag inzetten," besluit Putteman.