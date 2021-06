Tempo Overijse bereidt nieuw seizoen voor met match tegen eersteklasser Union

Terwijl de groepsfase van het Europees Kampioenschap nog niet is afgerond, zijn de voetbalploegen uit onze regio alvast begonnen met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Tempo Overijse uit de derde afdeling (vroeger derde amateurklasse) meet zich in twee oefenwedstrijden met ploegen uit de eerste klasse. Volgend weekend komt KV Mechelen over de vloer, maar dit weekend speelde Overijse al tegen promovendus Union.

Na negen maanden rolt de bal weer in het Begijnhofstadion. Tijdens de eerste voorbereidingswedstrijd neemt Tempo Overijse het meteen op tegen een klepper. Tegenstander Union treedt na 48 jaar opnieuw aan in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal. “Dat is eens plezant,” vindt aanvoerder Dimitri Delorge van Tempo. “Je weet vooraf dat je een paar ballen zal binnenkrijgen en dat je veel zal moeten lopen om de bal weinig te zien.”

Nieuwe kern

De kern van Tempo Overijse onderging in aanloop naar vorig seizoen een grondige metamorfose . Amper vijf spelers liepen hier twee seizoenen geleden ook tussen de lijnen. De club uit de Druivenstreek kiest nu voor spelers uit de eigen jeugdopleiding, aangevuld met enkele ervaren spelers. “Het is een kern die gebaseerd is op een goed evenwicht tussen financiële en sportieve ambities,” legt bestuurslid Eric Vanderhoeven uit.

Rustig seizoen

De vernieuwde kern maakte vorig seizoen een goede beurt voor de stopzetting van de competitie. Uit drie matchen sprokkelde Tempo Overijse zeven punten. De competitietegenstanders blijven dezelfde, maar ondanks de goede start van vorig seizoen, zijn er geen hoge verwachtingen. “Uiteraard is het de bedoeling om Tempo Overijse opnieuw naar een hogere reeks te brengen, maar we plakken daar geen termijn op,” weet aanvoerder Delorge. Trainer Johan Lauryssen bevestigt: “We zullen zien waar het schip start, maar we maken dit seizoen door er weinig of geen druk op te zetten en er een rustig seizoen van te maken.”

Tijdens de match tegen Union krijgt elke speler speelkansen, maar veel voetbalkansen levert dat niet op. Tempo Overijse-Union eindigt op een 0-5 forfaitscore.