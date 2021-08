Ternat en Leeuw maken zich voor StraPatZen

Dit weekend is er een nieuwe editie van StraPatZen, het straattheaterfestival in het Pajottenland en de Zennevallei. Op zaterdag kan je terecht in het Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw. Zondag trekt StraPatZen naar een afgesloten domein rond het gemeentehuis van Ternat. Voor beide locaties is een Covid Safe-ticket vereist. Voor de acts in het Colomapark moet je bovendien een ticket aankopen.