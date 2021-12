Ternat trekt ten strijde tegen windturbines aan The Leaf

In november vorig jaar gaf Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) Engie een vergunning om twee windmolens te bouwen in de bedrijvenzone The Leaf aan de E40 in Ternat. Ze ging daarmee in tegen de deputatie van Vlaams-Brabant, die na negatief advies van de gemeente en een aantal bezwaarschriften van de buurtbewoners, de vergunning had geweigerd. “De gemeente Ternat beslist nu om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken en probeert zo de plaatsing van twee windmolens door Engie alsnog tegen te houden”, zegt schepen van Omgeving Gunter Desmet: “We zijn niet tegen de plaatsing van windmolens in de industriezone van Ternat. We hebben echter altijd gezegd dat deze windmolens zo veel mogelijk in het noorden van de industriezone moeten komen. Zo staan ze het verste af van onze inwoners in de Vitseroelstraat, Groenstraat, Donkerstraat, Steenvoordestraat en Brassaertlos. In dit dossier hebben we Engie van in het begin laten weten dat windturbine 2 veel te dicht bij de woningen komt. Engie geeft aan dat ze meer noordelijk geen akkoord met de grondeigenaars vinden, maar daarvan mogen onze inwoners het slachtoffer niet zijn. Het is dan ook logisch dat we geheel in lijn met onze eerdere adviezen nu ook de laatste kans willen grijpen om de belangen van de gemeente Ternat en haar inwoners te verdedigen.”