Ternatse fotograaf haalt finale prestigieuze wedstrijd National Geographic

David Dhaen gaf afgelopen weekend een lezing in de bibliotheek van zijn woonplaats Ternat. Hij sprak er over zijn reizen als fotograaf. “De laatste jaren interesseren portretfoto’s me meer en meer. Tijdens mijn reizen fotografeer ik graag inheemse stammen, die de komende generaties misschien verdwijnen”, zegt David Dhaen.

Het portret van Nursultan en zijn adelaar Suluuke leverde Dhaen een finaleplaats op in de categorie ‘Mens’ van de National Geographic fotowedstrijd. “De jonge Kirgiziër is een inspiratie voor een jonge generatie om de oude traditie van het ‘eagle hunting’ in leven te houden”, vertelt Dhaen over de bewuste foto. De overwinning ging uiteindelijk naar een andere fotograaf.

Foto: David Dhaen