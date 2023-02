Ternattenaar lanceert gratis beweeglessen voor 60-plussers op YouTube

‘Bewegen met Bart’, zo heet het kanaal op YouTube waarop Ternatttenaar Bart Boddin gratis video’s post met spierversterkende oefeningen voor 60-plussers. “Ik startte ermee toen ik merkte dat mijn eigen vader wat fysieke klachten kreeg”, vertelt Bart. “Wanneer we ouder worden, krijgen we vaak te maken met zulke fysieke klachten waardoor het moeilijker wordt om bijvoorbeeld de trap op te gaan of wat langer te wandelen. De oorzaak ligt vaak in het feit dat je bepaalde spieren minder gebruikt. Vaak begint dat ‘minder gebruiken’ van onze spieren al vroeger. De gemiddelde 45-jarige denkt niet na over het sterk houden van zijn bovenbenen. Maar eens mensen de 60 voorbij zijn, wordt het effect vaak duidelijk. Chronische rugpijn, moeilijk wandelen… Veel van dit soort klachten kunnen opgelost worden met spierverstevigende oefeningen en stretching. Dit soort oefeningen zouden eigenlijk tot onze dagelijkse lichaamshygiëne moeten horen, zoals tandenpoetsen.”

Elke dag post Bart een video met een korte, toegankelijke training. Die is perfect haalbaar voor 60-plussers en ook mensen die met sport willen beginnen. ‘Bewegen met Bart’ heeft intussen al 100 abonnees. En dat mogen er van Bart gerust nog een pak meer worden. “Het is immers volledig gratis en er zijn enorm veel mensen die hier nood aan hebben. Ik ben ervan overtuigd dat mensen al na enkele weken het verschil kunnen voelen! Zo kon mijn vader na drie weken opnieuw veel makkelijker de trap op.” De video’s vind je hier.