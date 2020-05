Terug naar school op Campus Wemmel: "Het is wennen, maar alles verloopt vlot"

Het was even wennen om na 8 weken weer op de schoolbanken te zitten. Het zesde jaar sportwetenschappen kreeg vandaag meer theorielessen dan gewoonlijk omdat sporten nog niet kan. Ook voor de studenten brood- en banketbakkerij is het de hoogste tijd dat ze opnieuw kunnen oefenen in de praktijklessen, want zij vertrekken binnenkort op stage. Via wegwijzers, klasindelingen en posters maakt de school het zo veilig mogelijk voor de leerlingen en het onderwijzend personeel is het aanpassen. “Er is heel wat werk gekropen in de voorbereiding van die heropening”, zegt Sanne Huygens van de directie van Campus Wemmel. “Maar ik denk dat iedereen intussen geleerd heeft om zich flexibel op te stellen en zich aan te passen. Het is ook heel fijn om te zien hoe leerkrachten en leerlingen daar heel vlot op inspelen en mee omgaan.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws.