Terug op RINGtv: ‘Geland in de Rand’

Vanavond start RINGtv met de tweede reeks van ‘Geland in de Rand’. Daarin volgen we mensen die vanuit het buitenland in De Rand zijn komen wonen en volop bezig zijn met zich te integreren en Nederlands te leren. We zijn vandaag te gast in Asse, in de les van Els Van Limberghen. Zij werkt voor het centrum voor volwassenonderwijs van Meise-Jette en geeft Nederlands aan anderstaligen.

Tijdens de les van Els krijgen de cursisten een bijzondere opdracht voorgeschoteld. Eerst moeten ze een recept lezen en begrijpen. Daarna stellen de cursisten een boodschappenlijst op om daarmee naar de winkel te gaan om de ingrediënten te kopen. Uiteindelijk moeten de gerechten klaar gemaakt worden.



“De moeilijkheid in deze oefening is om buiten hun comfortzone, buiten de klas het Nederlands te gaan oefenen. En met mensen die ze niet kennen Nederlands te spreken. Al snel spreken Belgen Frans of Engels met hen, dat geeft hen het gevoel dat het is nog niet zo goed zit hun Nederlands,” zegt Els Van Limberghen.



De meeste cursisten wonen tussen 1 en 2 jaar in België. Ze zijn van over heel de wereld in onze regio komen wonen. Gabriella bijvoorbeeld woonde een aantal jaren in Zweden voor ze naar België kwam. Ze is getrouwd met een Belg. Vier maanden geleden begon ze met het leren van Nederlands. “Of ik Nederlands een moeilijke taal vind? Nee, want ik vind dat Zweeds en Nederlands een beetje op elkaar lijken.”



Deze cursisten leren Nederlands om een goeie job te vinden, om hun sociaal netwerk uit te breiden of omwille van de kinderen. “Mijn vier zonen spreken Nederlands op school. Daarom wil ik de taal leren zodat ik met hen kan praten en ze kan helpen bij het studeren,” besluit de Palestijnse cursist Amal Lauzon.