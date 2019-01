Teruggekeerde Syriëstrijder achter diefstal autopsieverslagen slachtoffers aanslagen?

De diefstal vond op klaarlichte dag plaats in het parketgebouw van Brussel. De verslagen stonden allemaal op éénzelfde harde schijf. De dief wandelde het kantoor van de wetsdokter binnen en stal onder meer ook een dictafoon, zodat het niet lijkt dat het om een gerichte diefstal van de autopsierapporten gaat.

Een 27-jarige man is opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Uit het zittingsblad van de Brusselse raadkamer blijkt het om Iliass Khayari te gaan. De teruggekeerde Syriëstrijder werd in 2016 veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De man gaf toe in Syrië minstens één persoon onthoofd te hebben. Eerder zei het parket dat de verdachte geen link heeft met de aanslagen van 22 maart of de slachtoffers. De man ontkent ook de diefstal gepleegd te hebben.

Het parket gaat de nabestaanden nu één voor één contacteren. Voor het onderzoek heeft de diefstal geen enkele invloed of gevolg. Alle documenten zijn namelijk al neergelegd bij de griffie van de rechtbank. Bij de aanslagen van 22 maart vielen 32 doden, waarvan 17 op de luchthaven van Zaventem.