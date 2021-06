Testcentra in Pajottenland sluiten de deuren

Volgende maand gaan de testcentra in Herne en Eizeringen dicht. Het centrum in Herne wordt definitief afgebroken, de post in Eizeringen blijft voorlopig nog intact gehouden zodat het centrum onmiddellijk kan opstarten wanneer dat mogelijk is.

De beslissing van het COVID-19-team, bestaande uit dokters uit het Pajottenland, om beide testcentra te sluiten is gebaseerd op verschillende zaken. “Ten eerste is er momenteel een zeer beperkt gebruik van de testpost in Eizeringen. Het is ook moeilijk om tijdens de zomer beroep te blijven doen op vrijwilligers die zich al meer dan één jaar inzetten. Bovendien zetten velen zich ook in voor het vaccinatiecentrum”, zegt het COVID-19-team.

Volgens het team zijn er in de buurt ook voldoende alternatieven waar mensen zich kunnen laten testen. Daarbij wordt onder andere gedacht aan de ziekenhuizen in Halle, Asse en Aalst of testcentra in omliggende gemeenten. “Hoogrisico-contacten en patiënten met symptomen worden bovendien al langer voornamelijk getest via de huisartsen”, aldus het COVID-19-team.