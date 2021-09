Tewerkstelling in horeca stijgt, maar restaurants kampen nog steeds met personeelstekort

Het aantal medewerkers in de cafés en restaurants in Vlaams-Brabant heeft sinds deze zomer opnieuw het niveau van voor de coronacrisis bereikt. Dat meldt HR-dienstverlener ACERTA na een analyse bij 350 horecazaken. “Toch blijft het moeilijk om gespecialiseerde mensen te vinden voor een voltijds contract”, getuigt de zaakvoerder van restaurant T’Rest uit Pepingen.

Volgens een vergelijking van ACERTA was er afgelopen zomer meer personeel aan de slag in Vlaams-Brabantse horecazaken dan in de zomer van 2019. “We zijn op dit moment bereid om vijf mensen voltijds aan het werk te zetten, maar het is moeilijk om personeel te vinden”, relativeert Kenny Pappaert, zaakvoerder van restaurant T’Rest in Pepingen de cijfers. “In de zaal heb ik bijvoorbeeld niemand meer in dienst met een vast contract. We werken daar uitsluitend met flexijobbers en studenten. We zijn bereid om mensen op te leiden.”

Heel wat horecapersoneel is tijdens de coronacrisis op zoek gegaan naar werk in een andere sector. “Steeds minder mensen willen ’s avonds of in het weekend werken en medewerkers vragen veel meer voordelen. Met een grote hervorming van het statuut in de horeca zou de overheid ons kunnen helpen”, besluit Pappaert.