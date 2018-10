Thierry Freyne start als directeur in AZ Jan Portaels

Thierry Freyne is vanaf vandaag de nieuwe algemeen directeur van het AZ Jan Portaels-ziekenhuis in Vilvoorde. Freyne ruilt de magistratuur in voor de medische sector. Vier jaar lang was Freyne procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde.