Thuis in Bever verliest absolute meerderheid

Patrick Capiau, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober verkozen werd als gemeenteraadslid voor de lijst Thuis in Bever, zetelt voortaan als onafhankelijke. Zijn voormalige partij verliest daardoor de absolute meerderheid in de Pajotse gemeente.

Capiau haalde 250 voorkeurstemmen en werd als 4de in rij verkozen voor de tweetalige lijst Thuis in Bever-Chez nous à Biévène. Maar uit onvrede met de manier van besturen voor, tijdens en na de verkiezingen, verlaat hij de partij.

“Ik distantieer me van hun werkwijze. Voor de verkiezingen werd een flyer verspreid waar ik als partijsecretaris zelfs geen inzage in had gekregen. Graag had ik op de derde plaats gestaan maar ik nam uiteindelijk vrede met de plaats van lijstduwer. Ondanks mijn goede score ben ik nooit gecontacteerd in verband met de vorming van het schepencollege. Dat begint op de duur te wegen op een mens”, zegt Capiau.

Doordat Patrick Capiau een eenmansfractie gaat voeren verliest Thuis in Bever de absolute meerderheid. De partij en Open voor de Mens hebben nu elk vijf zetels in handen. Wellicht moeten er in Bever nieuwe onderhandelingen komen om tot een nieuwe gemeentebestuur te komen.Normaal zouden Dirk Willem en Kristof Cattie elk drie jaar de burgemeesterssjerp dragen. Dat akkoord komt nu op losse schroeven te staan.

Toch blijft Capiau CD&V – de partij waaronder Thuis in Bever valt - genegen. “Mijn hoogste prioriteit is om er voor te zorgen dat Bever een bestuur krijgt waar de kiezer recht op heeft, met een lange termijnvisie. Ik wil opbouwend en transparant meewerken aan een degelijk en volwaardig bestuur”, besluit Capiau.