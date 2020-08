Tickets zwembad Provinciedomein Huizingen uitverkocht tot eind komende week

Verkoeling opzoeken in het zwembad van het Provinciedomein Huizingen zal tijdens deze hittegolf niet voor de komende dagen zijn. Door de coronamaatregelen is de toegang tot het zwembad beperkt tot 120 bezoekers per halve dag en moet je daarvoor een ticket reserveren. Tot en met 13 augustus zijn alle tickets al uitverkocht.

Niet alleen sinds code rood is het zwembad op het Provinciedomein Huizingen een populair verkoelingsoord. Ook de voorbije week gingen alle tickets om te gaan zwemmen vlot de deur uit.

Vanaf 14 augustus kan je voor de rest van die week wel nog tickets reserveren om 11 uur of om 15 uur. Op de feestdag zaterdag 15 augustus zijn er alleen nog tickets vrij om 11 uur. Een plekje reserveren voor later in augustus kan online nog niet.

Ook de tickets voor de andere provinciedomeinen in Vlaams-Brabant zijn zo goed als uitverkocht. In De Halve Maan Diest is alles tot en met 13 augustus uitverkocht. In het openluchtploeterbad Kessel-Lo kan je nog tickets reserveren voor zondag 16 augustus.

Foto: archief