Ticketverkoop in Cultuurcentrum Strombeek daalt met 30%

Het nieuwe cultuurseizoen is pas enkele maanden oud, maar nu al is duidelijk dat de ticketverkoop achteruit gaat. Ook bij Cultuurcentrum Strombeek voelen ze dat. Al is er nog geen reden tot paniek.

Het is niet dat de paniek door onze cultuurhuizen giert, maar in de sector is er toch sprake van ongerustheid. Het aanbod is er weer zoals in het pre-coronatijdperk, maar het publiek komt er maar schoorvoetend op af. In het Cultuurcentrum Strombeek in Grimbergen daalde de ticketverkoop met 30% in vergelijking met de herfst van 2019, het laatste normale cultuurseizoen.

Sophie Van Weert, programmator CC Strombeek: “30% minder dat is minder erg dan wat ik hoor bij veel collega’s. We zijn daar niet zo ontevreden mee. Of het op lange termijn houdbaar is om te blijven werken voor minder volk is een ander verhaal?”

Op dit moment is er de voortdurende angst voor alles wat de programmatie in de war kan sturen.

“Er zijn momenten dat er spelers in quarantaine moeten of dat er corona-uitbraken zijn bij gezelschappen. We sturen de dag voor elke voorstelling naar de mensen een e-mail met de laatste stand van zaken. Dat is nodig want dingen kunnen plots veranderen en dan is het belangrijk om het publiek goed te informeren.”

