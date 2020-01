Op de Beigemsesteenweg in Grimbergen is gisterenmiddag een fietsende tiener aangereden door een wagen. De automobilist is daarna doorgereden. Dat schrijft de moeder van het meisje op sociale media.

“Rond 13 uur is mijn dochter aangereden op de Beigemsesteenweg”, verklaart de moeder van het aangereden meisje. “Ze fietste toen van school naar huis.” De wagen is niet gestopt na de aanrijding. “De bestuurder reed met een grijze auto en was volgens mijn dochter aan het gsm’en”, aldus de moeder, die hoopt om via sociale media getuigen van het ongeval te vinden.

Het meisje is erg geschrokken, maar hield geen ernstige verwondingen over aan het ongeval.